الكشف على 680 مواطنا في قافلة طبية استثنائية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية استثنائية بقرية الحاج سلام، ونجع صفر بمركز فرشوط ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تخصصات طبية

وأضاف «الداودي» أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبى على عدد 680 مواطنا في عدد من التخصصات الطبية المختلفه بواقع 320 حالة طب أطفال، 254 حالة أمراض باطنة، 77 حالة أمراض نساء وتوليد، و30 حالة تنظيم الأسرة.

القوافل الطبية لحياة كريمة

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تنظيم هذه القافلة بشكل استثنائي في قرية الحاج سلام، نظرا لحاجة القرية إلي توفير الخدمات الطبية المختلفة ، لافتا إلي أنه تم صرف جميع الأدوية للحالات مجانا، مؤكدا أن المديرية حريصه علي تغطية جميع قرى ونجوع المحافظة و تقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.