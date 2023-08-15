مستشفى السلوم.. صرح طبي يجذب السياحة العلاجية

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى افتتاح وحدة صحية مطورة فى السلوم ومن قبلها مستشفى السلوم التخصصى وهو صرح طبى كبير أنشأته وزارة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى السلوم وجذب السياحة العلاجية من ليبيا إلى مصر، خاصة أنها تضم مختلف الخدمات الطبية فى التخصصات المتنوعة.

ويضم مستشفى السلوم أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوى بعدد 8 أسرة تستوعب عدد 15 حالة من السلوم وبرانى، وقسم حضانات الأطفال بعدد 5 حضانات، وجارٍ العمل على زيادتها لاستيعاب مزيد من أعداد الأطفال المبتسرين، ودعم المستشفى بأجهزة رمد لفتح عيادة الرمد ودعمها بطبيب رمد بالتنسيق مع الأمانة الطبية المتخصصة.

افتتاح وحدة «أبوميلاد» الصحية

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تخفيفاً على أهالى السلوم، تساهم المحافظة فى 50% من قيمة الكشف للمواطنين، كما تم افتتاح الوحدة الصحية بقرية أبوميلاد تخدم غرب مدينة برانى وأهالى السلوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن وحدة أبوميلاد مقامة على مساحة 10م2 بتكلفة 6 ملايين جنيه من خلال إنشائها من هيئة الأبنية التعليمية لتخدم نحو 4 آلاف نسمة، وتضم أقسام استقبال وطوارئ 24 ساعة، وصيدلية عيادة خارجية، وعيادات طب بشرى، وأطفال، وأسنان، وتثقيف صحى، وتطعيمات ومتابعة، وهي تعمل على تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والحفاظ على صحة المصريين، بالإضافة إلى وجود معمل، لتقديم الخدمات الطبية للأهالى فى المناطق الصحراوية فى أطراف المدينة والتخفيف عنهم مشقة السفر لإجراء الكشوفات الطبية، والدفع بأطقم من الأطباء والتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، بالإضافة إلى حسن التعامل مع المرضى.