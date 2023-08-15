منفذ السلوم البري.. نافذة تجارية في «الغرب»

يعد منفذ السلوم البرى بوابة مصر الغربية مع أهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا وأهمية أعمال التطوير التى نفذت، مما يسهم فى تيسير إجراءات وصول الدخول والخروج من المنفذ فى أقل وقت ممكن للمسافرين والسيارات الملاكى والأجرة والشاحنات، مما ييسر حركة الشاحنات والأفراد ومنع التكدس أو الازدحام، ومن بين التطوير إنشاء الثلاجات بعدد 24 ثلاجة كبيرة والمخازن بإجمالى 10 مخازن.

وأوضح اللواء محمد صلاح، نائب مدير منفذ السلوم البرى، أن أعمال التطوير نفذت على مساحة 285 فداناً بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة والأفراد مع توفير التأمين اللازم، وإنشاء ورفع كفاءة 37 مبنى إدارياً وأمنياً، وذلك على أحدث مستوى وأجهزة تكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلت بطول 155 ألف متر، بما يخدم التوسع فى حركة التجارة ويوفر مزيداً من فرص العمل.

وأشار «صلاح» إلى أنه يجرى العمل فى المنفذ البرى من خلال ثلاثة مسارات وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل إلى الصالة وإنهاء إجراءات المرور، والجمارك، والجوازات، ومسار للسيارات الملاكى، ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة، بما يسرع عبور الأفراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين، مع استيعاب مزيد من السيارات وساحة انتظار لعدد 1000 سيارة ملاكى ونقل، بالإضافة إلى مسار منفصل طريق للطوارئ من إسعاف وإطفاء وvip كبار زوار، وعمل منطقة أمنية بها أجهزة كشف وفحص خارج المنفذ وتعقيم جميع السيارات قبل دخولها للمنفذ، مع تأمين المنفذ بأحهزة xry وكاميرات مراقبة، وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730م3/ يوم.