«القاهرة الإخبارية»: وفد أمني إيطالي في ليبيا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوصول وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية الإيطالية إلى مطار معيتيقة الدولي في ليبيا؛ للمشاركة في اجتماع فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بالأمن.

فريق عمل «ليبي - إيطالي» لشؤون الأمن

كما ذكرت القناة، أنّ فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن عقد اجتماعه الثاني في العاصمة الليبية طرابلس، برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نور الدين أبوجريدة عن الجانب الليبي، في حين حضر مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود عن الجانب الإيطالي.

الاجتماع يناقش ملفات عدة

وذكرت القاهرة الإخبارية، أنّ الاجتماع ناقش ملفات عدة على رأسها تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات، وبحث ضرورة وضع آليات التنسيق والتواصل وبرمجة دورات التدريب بين البلدين، مع وجوب تزويد الجانب الليبي بالإمكانيات التي تساهم في الرفع من مستوى الأداء لمكافحة الجريمة.

واعتمد المجتمعون في اللقاء الثنائي محضر الاجتماع الأول للفريق المشترك الموقع في روما في 21 فبراير الماضي.