موقف سيارات وسوق حضارية ومحطة تحلية لتنمية السلوم

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه سيتم تطوير محطة تحلية مياه البحر فى السلوم، وتم رفع المقترح إلى رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة مطروح، لزيادة الإنتاجية لتصل إلى 5 آلاف م3/يوم، بما يوفر مزيداً من كميات ضخ المياه للمواطنين، وزيادة ضخ مياه الشرب من محطة توزيع المياه شرق وغرب المدينة، لتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من محطة تحلية المياه الحالية التى تعمل بطاقة 3500م3/يوم.

وأكد العميد عبدالغنى السماحى، رئيس مدينة السلوم، أنه جرى تطوير بعض المرافق بالمدينة لمزيد من تحسين الخدمات للمواطنين والظهور بالشكل اللائق لمدخل بوابة مصر الغربية، لمواكبة جهود الدولة فى إقامة عدد من المشروعات القومية، ومنها تطوير ميناء منفذ السلوم البرى، وإقامة موقف للسيارات، وسوق حضارى يليق بالمدينة.

وكيل «الإسكان»: مساحته 10 آلاف م2

وقال المهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان، إن المحافظ وضع حجر الأساس لإنشاء الموقف والسوق الحضارى، بالكيلو 4 بمدخل المدينة، على مساحة 10 آلاف م2، يسع 70 سيارة ميكروباص لمطروح والإسكندرية و24 أوتوبيساً، بالإضافة إلى سيارات الركاب داخل المدينة وإلى منفذ السلوم البرى، وطبقاً للمخطط سيتم إنشاء 8 محلات وكافتيريا و2 مبنى دورة مياه بالموقف، مع تنظيم وتيسير حركة المرور للدخول والخروج من الموقف بسهولة ويسر، كما يتم تنفيذ إقامة سوق حضارى جديد بالمدينة للقضاء على الأسواق العشوائية، والحفاظ على الشكل الحضارى بالمدينة وذلك على مساحة 3125 م2 بعدد 44 محلاً و19 باكية ويضم كافتيريا ودورات مياه ومبنى إدارياً.