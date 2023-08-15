طفرة في قطاع الكهرباء بمطروح.. مشروعات ضخمة لخدمة أهالي المحافظة

شهدت محافظة مطروح عدة مشروعات ضخمة في قطاع الكهرباء، وذلك لخدمة أبناء المحافظة، ومن أهم هذه المشاريع لوحة توزيع المهندس سيد مختار للكهرباء بوسط مدينة مرسى مطروح ومحطة سيوه للطاقة الشمسية وغيرها.

مشروعات قطاع الكهرباء في مطروح

وخلال السطور التالية تسعترض «الوطن» أهم المعلومات حول مشروعات قطاع الكهرباء بمطروح.

وتضمنت مشروعات قطاع الكهرباء في مطروح ما يلي:

- لوحة توزيع المهندس سيد مختار للكهرباء بوسط مدينة مرسى مطروح، وتعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير، وتبلغ التكلفة الإجمالية للوحة 38 مليون جنيه، منها 18 مليون جنيه من المحافظة، و18 مليون من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و2 مليون من شركة كهرباء البحيرة كمباني.

محطة سيوة للطاقة الشمسية

- محطة سيوة لطاقة الشمسية، وتعد أول محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في سيوة بقدرة 10 ميجاوات نهارا بالتكامل مع وحدات الديزل القائمة، وتفي باحتياجات مدينة سيوة من التغذية الكهربائية.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا لتوجه الحكومة باستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل التكلفة التي تتحملها المحافظة لتدبير الوقود لمحطات الديزل، كما يساهم في رفع العبء عن للوقود التقليدي، ويقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.