سامح شكري: الحكومة السورية تلقى دعما ومؤازرة من أشقائها العرب

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأزمة السورية بهذا العمق والامتداد الزمني والتعقيدات المختلفة، يكون شيئا من التبسيط، وهناك قدرة على وضع تاريخ محدد تنتهي فيه هذه الأزمة وتزول تداعياتها، ثم أننا نعمل على بناء منطومة بناء توجه تؤدي إلى تحقيق الهدف، ويتحدد هذا على الجهود المبذولة من الحكومة السورية.

دعم الأشقاء العرب للأزمة السورية

أضاف شكري: أن الحكومة السورية تلقى دعم من أشقائها العرب من مساندة ومؤازرة، وأيضا ضرورة تفهم المجتمع الدولي، وأطراف أخرى لأهمية تناول العناصر مثل القضايا الإنسانية والتحدي المترتب على الإرهاب، لأن جميعها أمور ليس هناك طرف معفي منها، لكن جدية التفاعل والاهتمام، بتحقيق إنجازات متواصلة.