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ضبط سائق أتوبيس عرض حياة المواطنين للخطر في القاهرة

كتب:

محمد بركات
09:48 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
ضبط المتهم- تعبيرية

ضبط المتهم- تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام قائد أتوبيس نقل عام بالسير بسرعة زائدة ووضع قدمه اليسرى بجوار النافذة المجاورة له مُعرضا حياة المواطنين للخطر، وذلك حال سيره بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشروق في القاهرة.

ضبط قائد الأتوبيس 

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات