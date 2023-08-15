حوادث الـ24 ساعة الماضية.. تنفيذ 73 ألف حكم قضائي وضبط 335 تاجر مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة في كل محافظات الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

وترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التي أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن، على النحو التالي:

تنفيذ 73 ألف حكم قضائي

- تنفيذ 73926 حكما قضائيا، بالإضافة الى ضبط 297 قضية مواد مخدرة بإجمالي 335 متهمًا، و124 قطعة سلاح ناري بحوزة 102 متهم.

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

وفى منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرية، وتم اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر.

30 كيلو من مخدر البانجو

وفي الغربية، تمكنت حملة أمنية من ضبط شخصين بحوزتهم 30 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.