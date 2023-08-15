موقف سيارات وسوق حضارية ضمن خطة تنمية مدينة السلوم بمطروح

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه سيتم تطوير محطة تحلية مياه البحر بالسلوم، حيث جرى رفع مقترح إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة مطروح، لزيادة إنتاجها لتصل إلى 5 آلاف متر مكعب في اليوم، بدلا من 3500 متر مكعب يوميا، مما يوفر المزيد من كميات المياه للأهالي.

خطة تطوير الخدمات في مدينة السلوم

وأكد العميد عبدالغني السماحي، رئيس مدينة السلوم، أنه جرى وضع خطة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تستهدف تطوير بعض المرافق الحيوية في المدينة، والعمل على مزيد من تحسين الخدمات للمواطنين في قطاعات الطرق والكهرباء والصرف الصحي، والظهور بالشكل اللائق لمدينة السلوم، مدخل بوابة مصر الغربية، والعمل على مواكبة جهود الدولة والقيادة السياسية في إقامة بعض المشروعات القومية للنهوض بالمدينة الحدودية، ومنها تطوير ميناء منفذ السلوم البري منها، وإقامة موقف للسيارات وسوق حضارية تليق بالمدينة.

موقف وسوق حضارية في السلوم

وأكد محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى وضع حجر أساس لإنشاء موقف السلوم العمومي للسيارات الأجرة السرفيس والأتوبيسات، ويستوعب 70 سيارة ميكروباص تتجه من السلوم وحتى مطروح والقاهرة والإسكندرية، و24 أتوبيس ركاب كبير سعة 50 راكبا، بالإضافة إلى سيارات نقل الركاب في المناطق السكنية داخل السلوم، ومنها إلى منفذ السلوم البري على الحدود، وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع.

محلات تجارية وكافتريات

وأوضح وكيل وزارة الإسكان المهندس إبراهيم الحفيان، أنه طبقا للمخطط سيتم إنشاء داخل الموقف بعض الخدمات للمسافرين، بينها 8 محلات وكافتيريا رئيسية، وإنشاء 2 دورات مياه رجال وسيدات، ومكان مخصص للكارتة والعاملين بإدارة المواقف، والعمل على تنظيم حركة المرور لدخول وخروج السيارات من الموقف بطريقة ميسرة، لافتاً أنه يجري حاليا القيام بإنشاء سوق خضروات وفاكهة جديد يتوافر به جميع المنتجات، بهدف القضاء على الأسواق العشوائية داخل المدينة، والحفاظ على الشكل الحضاري لها، وجار تنفيذه على مساحة 3125 متر مربع، ويتضمن إقامة 44 محل خضار وفاكهة ولحوم وأسماك، و19 باكية، ويشمل إنشاء مبان خدمية من دورات مياه وكافيتريات ومبنى إداري.