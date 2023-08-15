وصول محمد ممدوح وأمينة خليل للعرض الخاص لفيلم «وش في وش»

وصلت، منذ قليل، الفنانة أمينة خليل إلى العرض الخاص لفيلم «وش في وش»، المقام الآن في أحد دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر.

كما وصل أيضا كل من الفنان محمد ممدوح والفنان محمد شاهين وعدد آخر من الفنانين، وحرصوا على التقاط عدد من الصور الجماعية مع بعضهم البعض، خلال العرض الخاص لفيلم «وش في وش».

أبطال فيلم «وش في وش»

يذكر أن فيلم «وش في وش» يشارك فيه عدد من الفنانين، منهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وأسماء جلال وبيومي فؤاد وسلوى محمد علي.