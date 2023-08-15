وصول أسماء جلال وأنوشكا للعرض الخاص بفيلم «وش في وش» (صور)

انطلق، منذ قليل، العرض الخاص لفيلم «وش في وش»، المقام الآن في أحد مسارح منطقة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

ووصل عدد من أبطال فيلم «وش في وش»، ومنهم أنوشكا وأسماء جلال وعدد آخر من الفنانين.

صُناع فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» من بطولة أميمة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وبيومي فؤاد ومحمد شاهين وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.