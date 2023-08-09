برومو فيلم «وش في وش» يصل إلى 180 ألف مشاهدة على يوتيوب

حقق برومو فيلم «وش في وش» مشاهدات وصلت إلى 180 ألف مشاهدة للبرومو على يوتيوب، وذلك قبل طرحه رسمياً بالسينمات المصرية وسينمات الخليج ومختلف الدول العربية.

قصة فيلم وش في وش

تدور أحداث فيلم وش في وش في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

ويُقام العرض الخاص للعمل في 16 أغسطس الجاري فيما تقرر طرحه في مصر يوم 17 أغسطس، على أن تستقبله الدول العربية عقب أسبوع من طرحه في مصر.

أبطال فيلم وش في وش

ويأتي فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي.

يُشارك في بطولة فيلم وش في وش عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.