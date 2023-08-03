إطلاق التريلر الرسمي لفيلم «وش في وش».. يعرض 16 أغسطس

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «وش في وش» التريلر الرسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

أبطال فيلم «وش في وش»

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي ودنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي.

وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي ومصطفى غريب، ومن المقرر عرضه 16 أغسطس بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.

أبطال العمل يعلقون على منشور غامض

وقبل نزول التريلر كان قد شارك الفنان محمد ممدوح منشورا غامضا عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وتفاعلت معه الفنانة أمينة خليل، وأبطال فيلم «وش في وش»، وكتب: «بجد يا جماعة تدخل الناس في أي علاقة حاجة مش كويسة خالص.. خلوا مشاكلكم بينكم»، وعلقت الفنانة أمينة خليل: «طب ما هو لما حد يكتب بوست زي ده يبقي بيدخل الناس في مشكلة»، لترد عليها الفنانة أسماء جلال: «مظبوط.. بس هو محدش للأسف بيفكر المشكلة بتبدأ أزاي».

كما تفاعلت الفنانة دنيا سامي وكتبت: «والنبي أنت أي حاجة تقولها زي الفل»، ليرد عليها الفنان محمود الليثي مازحًا: «امسكي نفسك شوية»، كما تفاعل الفنان محمد شاهين، وشارك تعليق الفنان أسماء جلال، عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: «طبعًا موافقك جدًا جدًا كلام سليم 100%».

وانتشر البوست» على مواقع التواصل الاجتماعي ليتضح فيما بعد أنه جزء من الحملة الإعلانية للفيلم.