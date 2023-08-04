التفاصيل الكاملة لفيلم وش في وش قبل عرضه يوم 16 أغسطس

قررت الشركة المنتجة لفيلم «وش في وش» عرض العمل السينمائي يوم 16 أغسطس المقبل، وذلك تمهيداً للدخول في المنافسة ضمن موسم الصيف.

موعد عرض فيلم وش في وش

بدأ تصوير فيلم وش في وش في شهر أكتوبر الماضي، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام اللايت كوميدي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية، بين زوجين، بسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

أحداث فيلم وش في وش

تعتمد أحداث فيلم «وش في وش» على قصة عائلتين في نفس المنزل بينهما خلافات كبيرة ويقفان لبعضهما وش في وش وهما عائلتا أمينة خليل ومحمد ممدوح.

أبطال فيلم وش في وش

أبطال فيلم وش في وش جمع المخرج وليد الحلفاوي بين عدد من النجوم منهم وجمع الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.