أنغام ومحمد محسن وأمين بودشار نجوم الأسبوع السادس لمهرجان العلمين

تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الساحرة من أرض مدينة العلمين، وتعود الرياضة ومنافساتها من جديد فى أجواء المهرجان فى أسبوعه السادس، لكى تمتزج بالفعاليات الفنية من جديد، حيث سيشهد هذا الأسبوع حالة تنوع بين الفن والثقافة والرياضة على مدار ثلاثة أيام متواصلة من الخميس إلى السبت المقبل.

سيكون على رأس تلك الفعاليات المهمة الحفل الغنائى الذى سيُذاع على الهواء، يوم الجمعة المقبل للفنانة أنغام من مسرح العلمين أرينا، وهو أول حفل للفنانة منذ فترة طويلة أمام جمهور واقف وليس كالمعتاد جالساً على الكراسى، وستشدو أنغام فى الحفل بمفردها لتُقدم فيه نخبة من أهم وأشهر أغنياتها.

وسيسبق حفل الجمعة حفل للفنان حكيم برفقة الفنان محمد محسن فى ليلة طربية شعبية أصيلة من العيار الثقيل، حيث ستكون المرة الأولى التى يشدو فيها محسن مع حكيم فى حفل واحد.

أما الموسيقار المغربى أمين بودشار، الذى ذاع صيته خلال الفترة الأخيرة بعزف الموسيقى وترك الغناء للجمهور، فسيكون ضيفاً على الفنانة منى الشاذلى، التى ستُقدم حلقة من برنامجها الشهير «معكم منى الشاذلى» من أرض العلمين.

أمين بودشار يُعد من أشهر الموسيقيين فى المغرب بالوقت الحالى، تخرّج فى المعهد الموسيقى بفرنسا، ولفت الأنظار إليه بعدما نجح بقوة فى إعادة توزيع الأغانى التراثية العربية، وإضافة أنماط وآلات موسيقية جديدة ليمنحها طابعاً عصرياً. وحقّقت أغنية «جانا الهوى» للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، التى أداها بودشار، وغناها الجمهور المغربى، نجاحاً كبيراً وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ونجح فى فكرة إشراك الجمهور فى الغناء مع فرقته.

وعلى المستوى الرياضى، ستقام البطولة العربية للجودو بمشاركة ما يقرب من 400 لاعب من 10 دول عربية، والتى تُقام فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية للبراعم والناشئين عقب اكتمال وصول الفرق المشاركة والانتهاء من عملية الموازين للأندية المشاركة.

من جانبه، قال مرزوق على، رئيس الاتحاد المصرى ونائب أول رئيس الاتحاد العربى للجودو، إن البطولة تسير بشكل رائع والجميع يشعر بالسعادة بالوجود على أرض مصر، كما أن الأجواء داخل مدينة العلمين مميزة للغاية بعدما أصبحت واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، مؤكداً أن الإخوة العرب فخورون بمدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التى شهدتها الدولة المصرية مؤخراً.

وأضاف مرزوق على أن اللاعبين المصريين لديهم القدرة على المنافسة وحصد الميداليات والمراكز الأولى، وأن الجودو المصرى تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك بشكل قوى من خلال النتائج، التى تتحقّق على كل المستويات.

يُذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضى، عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.