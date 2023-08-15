لبنى عسل: بطولة «الجودو» بمهرجان العلمين فرصة جيدة للترويج السياحي

استعرضت الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، بدء منافسات البطولة العربية للجودو، على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت لبنى عسل: «النهاردة الصبح كان فيه منافسة في البطولة العربية للجودو، التي تقام على هامش مهرجان العلمين، وشارك بها عدد كبير 400 لاعب من 18 دولة عربية».

مواعيد بطولة الجودو

أضافت: «البطولة ستستمر حتى 18 أغسطس، وكانت فرصة كبيرة للاعبين المتواجدين في البطولة من ناحية الجولات السياحية للاعبين، والتمتع بمدينة العلمين، احنا بنعمل حفلات ترفيهية ورياضية من أجل الترويج للسياحة في مصر، ومن أجل أن يعود اللاعبين العرب والأجانب ويحكون عن مدينة العلمين وإبهارها».

كما أضافت: «يوم الخميس المقبل سيكون هناك بطولة مصر الدولية لسباق السيارات، التي تستمر حتى 20 أغسطس».

إذاعة حفلات مهرجان العلمين

وعن موعد حفلات مهرجان العلمين، على شاشة قناة الحياة، فقالت لبنى: «يوميا الساعة 10 مساءا والإعادة 2 ظهرا والخميس سيكون حفل النجم حكيم والنجم محمد محسن وستاند أبد كوميدي لعلي قنديل».