«حياة كريمة» بمطروح: إنشاء مشروعات تنموية في قرية بقبق بالسلوم ضمن المبادرة

قال المهندس حسين السنيني، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح، إنه عقب إدراج قرية أبو زريبة بالسلوم ضمن «حياة كريمة» لإنشاء مشروعات خدمية في مختلف المجالات ومد البنية التحتية للتيسير على المواطنين، جرى وضع مقترح لإقامة بعض المشروعات التنموية في قرية «بقبق» كثاني القرى بمركز السلوم، لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة التابع لبحوث الصحراء بوزارة الزراعة، وتقديم مقترح إقامة مبنى سكني إداري يضم 6 شقق في كل قرية، ليساهم في استقرار العاملين بالوحدات الحكومية وتيسير تقديم الخدمات لأهلها.

مباني تعليمية جديدة في السلوم

وأعلن محافظ مطروح، في تصريحات خاصة اليوم، عن فتح فصل إصلاح وصيانة للسيارات بمثابة نواة لمدرسة التعليم الفني الصناعي الكائنة في السلوم وتشغيله بمدرسة عثمان بن عفان مع بداية العام الدراسي الجديد، والتواصل مع الأجهزة المعنية لسرعة إنهاء صيانة مدرسة السلوم الثانوية التجارية قبل بدء الدراسة، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بمطروح وهيئة الأبنية التعليمية للدراسة الميدانية لاحتياجات السلوم من المدارس، ومقترح إقامة مدرسة في منطقة الكيلو 7 غرب المدينة على مساحة 10 آلاف متر مربع.

نادي السلوم الرياضي

كما أكد الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أنه جرى إدراج إنشاء نادي السلوم الرياضي شرق المدينة وبناء سور له بتكلفة مليون جنيه، مما يساهم في زيادة ممارسة الأنشطة الرياضية لأهالي السلوم، خاصة الأطفال والشباب وعملية التثقيف لهم من خلال الأنشطه المختلفه داخل النادي بجانب مراكز الشباب.