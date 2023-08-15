لاعبو «البطل الأولمبي» بسوهاج يشاركون في البطولة العربية للجودو بالعلمين

انطلقت منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو في العلمين 2023، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.

ويشارك المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في سوهاج بـ5 لاعبين (3 في مرحلة الشباب، 2 في مرحلة الناشئين)، ضمن البطولة العربية للأندية بالعلمين.

اختيار المواهب الرياضية وتطويرها

يهدف المشروع إلى تحديد واختيار المواهب الرياضية في مصر وتطويرها، ويقدم فرصًا للمشاركة والتنافس في البطولات الرياضية على المستوى القومي والدولي، وتحديد مدى قدراتك وتطوير مهاراتك في مختلف الرياضات، والانضمام إلى مجتمع المواهب الأولمبية في مصر.

الكشف عن المواهب الرياضية بأحدث الطرق العلمية

يعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.