مواعيد وتفاصيل اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمنوفية

تستعد محافظة المنوفية لانطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لعام 2023، تحت عنوان «مصر تكتشف أبطال المستقبل» والتي تنطلق من يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يوليو، والتقي تقام بنادي الجمهورية بشبين الكوم، وتشمل المصارعة والملاكمة والتايكوندوا والجودو.

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمنوفية

وأكد محمد سلامة، وكيل مديرية الشباب والرياضة في محافظة المنوفية، مراحل المشروع بعد انتقاء وإجراء الاختبارات للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، إذ يلتحقون بالمرحلة الأولى، وهي البراعم لمدة سنتين، وفي المرحلة الثانية الناشئين لمدة سنتين، والمرحلة الثالثة الشباب لمدة سنتين، ثم المرحلة الرابعة والاخيرة هي مرحلة الصفوة أو الكبار، ويتم ضم كل من وصل إلى هذة المرحلة للمنتخبات القومية.

اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي 2023

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللاعب يحصل على راتب شهري وزي رياضي، بالإضافة إلى تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة تسجيله في اتحاد اللعبة المشارك بها، وكذا مصروفات البطولات والمعسكرات، بجانب الرعاية الطبية والنفسية من خلال متخصصين.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بالألعاب الرياضية المختلفة، وتنمية مواهب الأطفال والشباب، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم الألعاب الرياضية المختلفة، ودعم الشباب في مختلف المجالات الرياضية.