«الشباب والرياضة» تنظم دورة تدريبية بالمجان لنشر الوعي البيئي

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بوزارة الشباب والرياضة، فتح باب التقديم للالتحاق بالدورة التدريبية المجانية في مجال علوم البحار.

تعقد الدورة التدريبية تحت عنوان «تصنيع الغذاء ومعايير جودة وسلامة الغذاء»، من خلال مبادرة «أخطبوط» وفقًا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ميعاد انعقاد الدورة التدريبية

وأوضحت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، أنه سيتم عقد الدورة التدريبية المجانية، الجمعة 25 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساءً.

كيفية التقديم للدورة التدريبية

أوضحت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، أنه على الراغب في الالتحاق بالدورة التدريبية المجانية التسجيل عبر الرابط التالي:

:https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSf9tTOoEQiRFb.https://adminlive.elwatannews.com/viewform

وأشارت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، إلى أن الدورة التدريبية تعقد ضمن آلية العمل لنشر الوعي البيئي وتحقيق التنمية المجتمعية في مجال علوم البحار والأحياء المائية والثروات السمكية.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، تدشن عددًا من المبادرات لتأهيل الشباب لسوق العمل، ورفع الوعي لديهم في جميع المجالات، فضلًا عن توفير فرص عمل مناسبة.