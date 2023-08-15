روسيا وأوكرانيا.. موسكو تثمن جهود مصر

في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا، ظهر رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، اليوم، ليؤكد أن حكومة بلاده تهدف لزيادة التحصينات الجديدة والبنية التحتية العسكرية في المناطق الشمالية الشرقية المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا، بتكلفة تقارب 35 مليون دولار.

ملايين الدولارات في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

وعلق وسط تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عبر تطبيق «تليجرام»: «بناءً على طلب خاركيف وتشرنيهيف.. نخصص 911.5 مليون هريفنيا (24.7 مليون دولار) لخاركيف و363 مليونا (9.8 مليون دولار) لتشرنيهيف لتشييد بٌنى هندسية عسكرية وتحصينات».

منطقة متضررة في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

وتضررت منطقة تشرنيهيف المتاخمة لروسيا وبلاروسيا تحت سيطرة روسيا في فبراير 2022، ولكن تم تحريرها لاحقا في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا وتسعى الأخيرة لزيادة التحصينات العسكرية للعمل على الحفاظ على المكاسب التي تحصلت من روسيا عليها.

تثمين دور مصر في محاول حل أزمة روسيا وأوكرانيا

من جانبه أشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن بلاده تثمن جهود دول الجنوب العالمي للمساعدة في إيجاد طرق واقعية لحل النزاع الأوكراني، وأضاف خلال كلمة أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: «نقدر الاهتمام الصادق لمصر والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند وبلدان أخرى في الجنوب العالمي، بالمساعدة في إيجاد طرق عادلة وواقعية للتوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية».