ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بـ27 ألف طن قمح قادمة من روسيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أكد فيه استقبال الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39، منها السفينة «ASOMATOS» ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 169 مترًا بعرض 27 مترًا قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

استقبال الناقلات العملاقة

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح العملاقة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية الاحتياجات من القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38681 طن تشمل 11338 طن يوريا و5655 طن رمل و500 طن كسب فول صويا و136 طن مستلزمات إنتاج و238 طن كحول و20814 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35818 طن تشمل 7287 طن خردة و2316 طن خشب زان، و550 طن أبلاكاش، و14000 طن ذرة، و3281 طن حديد و8384 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 312 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 110 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 978 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158025 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110170 طنًا، فيما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3887 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وأفرغ قطار 25 حاوية بطول 40 قدم قادم من الإسكندرية، وشحن 25 حاوية 40 قدم متجه إلى 6 أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4772 شاحنة.