الكشف على 1021 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالإسماعيلية 

وقعت قافلة طبية مكبرة لمبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية، الكشف الطبي على عدد من أهالي مركز ومدينة أبوصوير ضمن القوافل الطبية الأسبوعية التي تجوب قرى المحافظة.

واستهدفت القافلة أهالي مركز ومدينة أبوصوير على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أغسطس، ووقعت الكشف على 1021 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية في زيارة القرى الأكثر احتياجًا.

6 تخصصات في القافلة

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

وأضاف، في بيان، أن القافلة ضمت صيدلية تضم 80 صنف دوائي تم توزيعها على المواطنين، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات للتثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم استقبال 573 مواطنا بعيادة الباطنة و138 مواطنا بالجراحة و90 سيدة بعيادة النساء وعيادة تنظيم الأسرة استقبلت 33 سيدة.

الكشف على الأطفال ضمن القافلة

كما استقبلت عيادة الأطفال 304 حالات، وفي عيادة المسالك تم استقبال 74 حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 85 حالة، واستقبلت عيادة الأسنان عدد 24 حالة.