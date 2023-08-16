11 كلية أدبية بجامعة الإسكندرية في المرحلة الثانية للتنسيق.. «اختار الأنسب»

كشف تنسيق الكليات المرحلة الثانية، وجود 11 كلية أدبية بجامعة الإسكندرية، يختار بينها طلاب عروس البحر الأبيض المتوسط، الأنسب لهم، وهي التي تم الإعلان عن درجاتها في تنسيق المرحلة الأولى، إذ تعد فرصة للطلاب لمعرفة الكلية الأقرب لمجموعهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 11 كلية أدبية بجامعة الإسكندرية في المرحلة الثانية، بحسب الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية.

كليات أدبية بجامعة الإسكندرية في المرحلة الثانية

وجاءت الحدود الدنيا لكليات جامعة الإسكندرية في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية، على النحو التالي:

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361 درجة تربية الإسكندرية 330 درجة فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5 درجة آداب الإسكندرية 312 درجة تجارة الإسكندرية 310.5 درجة تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5 درجة آداب انتساب موجه الإسكندرية 297 درجة سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5 درجة تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295 درجة تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 درجة تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 درجة

موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023

وبدأ موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، أمس الثلاثاء، وينتهى السبت 19 أغسطس، أي لمدة 5 أيام.