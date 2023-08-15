فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين من أوروبا

استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم، اليوم الثلاثاء، حوالي 28 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية من دول أوروبا على متن 136 رحلة طيران سياحية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار أبو علاء الدين محمود، رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة ومرسى علم استقبلت اليوم حوالي 28 ألفا من جنسيات أوربية مختلفة، لافتا إلى أن أكثر الجنسيات وصولا هي الألمانية والتشيكية والبولندية والإيطالية.

وكشف «محمود» أن السياحة في الغردقة ومرسى علم تعيش أزهى أيامها مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة، تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية في موسم الصيف.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ومن جانبه أشار إيهاب السيد، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 95% منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، لافتا إلى ارتفاع معدلات الحجوزات على الفنادق، ومتوقعا موسم سياحي ناجح العام الجاري.