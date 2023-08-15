مبادرة لتوظيف قصار القامة في فنادق الغردقة: «السياح بيشجعوهم» (صور)

دشن أحد المنتجعات السياحية بالغردقة مبادرة لتشغيل عدد من العاملين من قصار القامة، بالتنسيق مع جمعية قصار القامة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية بعد تلقيهم التدريبات اللازمة، وذلك لتميزهم في العمل وتعاملهم المرح مع السائحين.

تشغيل قصار القامة بفنادق الغردقة

وكشفت داليا العجيمي، مدير تنفيذي الموارد البشرية في أحد منتجعات الغردقة، أن المنتجع بادر بتشغيل 12 شخصا من قصار القامة في إطار المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع جمعية قصار القامة بمصر، بهدف دمجهم في سوق العمل.

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة المنتجع حرصت على توفير فرص العمل والسكن وبدل الانتقال وبرامج تدريبية لاكتساب مهارات العمل وتوفير الجو المناسب لهم للعمل في القطاع السياحي.

قصار القامة في الغردقة

وأضاف بوريس بورنمان، المدير العام للمنتجع السياحي، أن السائحين يشيدون دائما بقصار القامة ومجهودهم في العمل وروحهم المرحة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تحديد ساعات عمل لقصار القامة أقل من المواعيد الرسمية، ومؤكدا أن إنتاجهم أكثر من الطبيعي، والعمل المسند لهم في حدود طاقتهم والسياح سعداء بالتعامل معهم.

مبادرة تشغيل قصار القامة

وأشار وليد محيي، مدير منتجع سياحي بالغردقة، إلى نجاح مبادرة تشغيل قصار القامة بالغردقة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم استقبال 12 من قصار القامة من الرجال، وتم إسناد أعمال لهم في الأقسام المختلفة بالمطبخ والسرفيس والأغذية والمشروبات والأنشطة البحرية، كما تم التنسيق لاستقبال مجموعة من قصار القامة من الفتيات، لافتا إلى طرح المبادرة للتعميم على فنادق الغردقة.

قصار القامة سعداء بالتجربة

فيما أكد طه عماد، أحد قصار القامة، أنه سعيد بتجربة العمل في القطاع السياحي بفنادق الغردقة، موضحا أنه تلقى تدريبات للعمل من المديرين بالمنتجع الذين يقدمون له كافة أوجه المساعدة لتذليل العقبات ولإنجاح فكرة العمل بقطاع السياحة.