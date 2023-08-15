«الدفاع السورية»: موعد اجتماع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا لم يحدد بعد

أكد وزير الدفاع السوري، علي محمود عباس، اليوم، أنه لم يتحدد بعد موعد اجتماع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

عدم تحديد موعد الاجتماع

وقال الوزير السورى -في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية- «إن الاجتماع لم يتحدد موعده بعد.. في وقت كان وزراء دفاع الدول الثلاث قد عقدوا محادثات في العاصمة الروسية موسكو، وأعلنت حينها وزارة الدفاع السورية أن مسألة انسحاب القوات التركية من أراضي الجمهورية العربية السورية، نوقشت خلال الاجتماع».

محادثات في إبريل الماضي

جاءت المحادثات، التي جرت في أبريل الماضي، بعد أن استضافت روسيا، في ديسمبر 2022، أول محادثات بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره السوري علي محمود عباس، خلال 11 عاما، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.

مشاورات مستمرة

تهدف المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما، في عام 2011، عقب اندلاع الصدامات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج؛ وفي 10 مايو الماضي، استضافت موسكو اجتماعاً رباعي الأطراف بشأن التسوية السلمية السورية على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

الاتفاق على إعداد خارطة طريق

في الوقت ذاته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه تم الاتفاق على إعداد «خارطة طريق» حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، تشمل القضايا الأمنية، واستعادة سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضي سوريا، واستبعاد أي احتمال لشن هجمات عبر الحدود.