وزير الخارجية: اجتماع مجموعة الاتصال ناقش القضايا المتعلقة باستقرار سوريا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن البيان الصادر المتوافق عليه من وزراء الخارجية في مجموعة الاتصال ووزير الخارجية السورية، يتناول القضايا المختلفة التي جرى تناولها، وأبرزها الاهتمام والتوافق على استئناف مسار اللجنة الدستورية، وقبول دعوة سلطنة عمان لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية للتعامل مع القضايا السياسية المتعلقة القضايا السياسية المرتبطة بمستقبل سوريا، واستعادة استقرارها، والتفاعل مع العنصر السياسي المرتبط بالأزمة.

وأوضح «شكري» في مؤتمر صحفي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تتطلع لانعقاد الاجتماع في أقرب وقت متاح، وهناك تحديد لضرورة عقده قبل نهاية العام، وسيجري التواصل مع المبعوث الأممي، والتنسيق معه للدعوة للاجتماع، وتحقيق المشاركة الفعالة للحكومة السورية.