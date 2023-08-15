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«أبو الغيط»: اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا جاد ومثمر

كتب:

أ ش أ
09:53 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا بالجاد والمثمر.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر «إكس»: «اجتماع جاد ومثمر اليوم للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا وحوار مهم مع وزير خارجية سوريا».

أبو الغيط: نواصل العمل لتحقيق التقدم المنشود بشأن سوريا 

وأضاف الأمين العام: «سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز».

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