وزير الخارجية: عمل لجنة الاتصال بشأن سوريا يستند على المرجعيات الدولية الشرعية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن كل عمل أعضاء لجنة الاتصال بشأن سوريا يستند ويؤسس على المرجعيات الشرعية الدولية المتوافق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254 والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية والقائمة في ميثاق الأمم المتحدة، نافيًا وجود تباين في مواقف مجموعة الاتصال العربية والأهداف التي عبر عنها كثير من الدول والمجموعات الدولية المهتمة بالشأن السوري.

سامح شكري: تحول الأنظار عن الأزمة السورية جاء لأسباب عديدة

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا بالقاهرة وأذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الجمود الذي لاحق الأزمة السورية وتحول الأنظار والتركيز على هذه الأزمة لأسباب عديدة منها سنوات جائحة كورونا والتطورات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد على أن هذه المواقف جعلت من الضروري أن تضطلع الدول العربية خاصة التي لها تأثيرها واتصالاتها المتشعبة وتكليفها من قبل الجماعة العربية في مجلس الجامعة بالاطلاع بهذه القضية.