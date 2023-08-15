رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الخارجية: عمل لجنة الاتصال بشأن سوريا يستند على المرجعيات الدولية الشرعية

كتب:

أحمد حامد دياب
09:21 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن كل عمل أعضاء لجنة الاتصال بشأن سوريا يستند ويؤسس على المرجعيات الشرعية الدولية المتوافق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254 والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية والقائمة في ميثاق الأمم المتحدة، نافيًا وجود تباين في مواقف مجموعة الاتصال العربية والأهداف التي عبر عنها كثير من الدول والمجموعات الدولية المهتمة بالشأن السوري.

سامح شكري: تحول الأنظار عن الأزمة السورية جاء لأسباب عديدة 

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا بالقاهرة وأذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الجمود الذي لاحق الأزمة السورية وتحول الأنظار والتركيز على هذه الأزمة لأسباب عديدة منها سنوات جائحة كورونا والتطورات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد على أن هذه المواقف جعلت من الضروري أن تضطلع الدول العربية خاصة التي لها تأثيرها واتصالاتها المتشعبة وتكليفها من قبل الجماعة العربية في مجلس الجامعة بالاطلاع بهذه القضية.

 

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية: عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال بشأن سوريا في العراق

وزير الخارجية: استمرار الأزمة في السودان موضع قلق شديد لمصر ودول الجوار

«شكري»: تسليم وزير الخارجية السوري مقترحات للتعامل مع القضايا الإنسانية

وزير الخارجية: توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين

وزير الخارجية: لجنة الاتصال بحثت سبل عودة اللاجئين السوريين لوطنهم
بقلم أحمد حامد دياب