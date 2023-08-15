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«الكشكي»: الحوار الوطني قطع أشواطا طويلة خلال الفترات الماضية

كتب:

أحمد حامد دياب
10:56 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

الكاتب الصحفي جمال الكشكي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني قطع أشواطا طويلة خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى إنجاز سياسي وفي النقاشات وفي مختلف المجالات.

الحوار الوطني شهد 60 جلسة و70 قضية

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الحوار الوطني شهد 60 جلسة و70 قضية، جرى مناقشتها في الجلسات العامة و13 لجنة من 19 انتهوا وقدموا مشروعات التوصيات.

وأشار إلى أن كل شيء سيعرض على مجلس الأمناء، وأن المجلس صاحب القرار في إقرار الصياغات أو القرارات، وبلورة قرارات كل اللجان، مؤكدًا أن المجلس يعدل على هذه القرارات والتوصيات وقد يضيف عليها.

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يضم خبرات كبيرة ومحترمة، ولها من الخبرات ما يعطيها الحق والمسؤولية، مشيرًا إلى أن اللجان المتخصصة هي المرحلة الوسيطة بين اللجان العامة ومجلس الأمناء، وأن النقاشات التي دارت خلال 60 جلسة عامة، كل جلسة شهدت حضور 60 خبير ومتخصص، احتاجت إلى بلورة واعادة صياغة، وأن مجلس الأمناء تولى هذا المهمة.

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