الرئيس التونسي يكلف وزير الخارجية بحمل رسالة إلى نظيره الجزائري

كلف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بالقيام بزيارة إلى الجزائر مبعوثا خاصا محملا برسالة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

أفضل تمثيل دبلوماسي للبلاد

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أهمية دور الدبلوماسية التونسية وضرورة أن يمثل كل من سيتم اعتماده سفيرا تونس أحسن تمثيل متشبعا بالسيادة الوطنية وعاملا، في الآن ذاته، على تطوير العلاقات مع الدولة التي سيمثل بلادنا فيها.

الرئيس يستقبل وزير الخارجية

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث تناول اللقاء استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية في أقرب الأوقات.

التشديد على دور القناصل

وشدد رئيس تونس على دور القناصل في تقديم الخدمات للتونسيين بالخارج في أحسن الظروف، موضحا أنه من غير المقبول أن ينتظر مواطن تونسي في الخارج أشهر لتجديد جواز سفره أو للحصول على مضمون ولادة، داعيا إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حتى يتم اختصار الوقت.