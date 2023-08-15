إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى أطفيح المركزي لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات الاسعاف في محافظة بني سويف، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، نتح عنه إصابة 5 أشخاص، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف البحر الأحمر وأخرى تابعة لمحافظة الجيزة.

نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.