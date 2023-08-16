ماذا حدث في أسعار الذهب خلال أسبوع؟.. «اعرف جرام 21 وصل كام»

شهدت أسعار الذهب خلال أسبوع واحد حالة من عدم الاستقرار، ثم عادت الأمور إلى التراجع مرة أخرى خلال الـ 48 ساعة الماضية في مختلف الأعيرة، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر انتشاراً داخل السوق المصرية، وتستعرض «الوطن» كيف تغيرت أسعار الذهب على مدار 7 أيام، وسعر الذهب اليوم الأربعاء دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

في يوم الأربعاء الماضي سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 2463 جنيهاً للشراء، ثم شهد حالة من عدم الاستقرار، وبعدها تراجع مرة أخرى ووصل إلى 2571 جنيهاً للشراء اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الأربعاء فسجل في بداية التعاملات الصباحية 2155 جنيهاً للشراء، ثم حالة من التذبذب في الأسعار، ثم عاود الانخفاض مرة أخرى ووصل اليوم إلى 2250 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية 1847 جنيهاً للشراء، ثم سادت خلال الأيام التالية حالة من التذبذب في الأسعار، حتى عاد إلى الانخفاض مرة أخرى، ووصل اليوم سعر الجرام 1929 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنيه الذهب يوم الأربعاء الماضي 17240 جنيهاً للشراء، وبعد حالة من عدم الاستقرار دامت عدة أيام، عاد إلى الانخفاض ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 18000 جنيه للشراء.