أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تصل حد السيول في بعض المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار تصل حد السيول اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

أماكن سقوط الأمطار والسيول اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا، وتصل حد السيول على سانت كاترين على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط الرياح على شواطئ من البحر المتوسط مثل مطروح والعلمين والإسكندرية ودمياط وبلطيم وبورسعيد، وتتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ويكون هناك ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاؤت درجات الحرارة اليوم ، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 42 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.