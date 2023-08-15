حالة الطقس غدا.. معتدل على القاهرة وشبورة مائية بالطرق الزراعية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة التحسن في حالة الجو غدًا الأربعاء، نتيجة ظهور سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء يشهد ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية، خاصة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح.

شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، والتي تقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 16 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.