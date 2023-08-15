حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين رغم تحسن الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة ليلا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما في ساعات النهار، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم.. تحسن الأحوال الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في حالة الطقس اليوم، استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، بسبب عدة عوامل جوية حيث تظهر السحب المنخفضة صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه تنشط الشبورة المائية اليوم حتى 7 صباحا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

رياح وأمطار واضطراب الملاحة البحرية

كما تنشط الرياح على عدة مناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، وتؤثر على شمال البلاد في اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح، من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 أمتار، كما تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.