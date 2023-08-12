نجل مؤمن زكريا وحفيدة عمر خيرت.. مشاهد خطفت قلوب الجمهور في العلمين

وسط الفعاليات الفنية والترفيهية التي تُقام ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، شهد الجمهور مجموعة كبيرة من المشاهد قام بها نجومهم المفضلين على خشبة المسرح وخطفت قلوبهم ما بين مفاجآت للجمهور أو مواقف إنسانية، وتصدرت تلك المشاهد حديث المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

شهد حفل الموسيقار عمر خيرت، الخميس الماضي، موقفًا إنسانيًا، إذ عرض الموسيقار الكبير صورة لحفيدته وهو يحملها على الشاشة، وأهداها مقطوعة موسيقية تحمل اسمها «حبيبة»، قائلًا: «عايز أقدم مقطوعة لحفيدتي اسمها حبيبة والموسيقى اسمها حبيبة معمولة ليها».

لم يكن ذلك المشهد الأول الذي حاز على إعجاب الجمهور في حفلات مهرجان العلمين، فكانت البداية مع حفل تامر حسني الذي اختار الدخول طائرًا وهو يرتدي بذلة البطل الخارق «تاج» التي ارتداها في الفيلم الذي يحمل اسمه، وذلك بالإضافة إلى عدد من المشاهد التي تتضمنها الحفل منها استضافة نجل لاعب كرة القدم مؤمن زكريا على المسرح، وتوجيه التحية له.

محمد منير وحميد الشاعري يغنيان «أكيد» بعد 37 عامًا

وكان الـ«دويتو» الذي جمع محمد منير وحميد الشاعري من أبرز مشاهد مهرجان العلمين، إذ قدما معا أغنية «أكيد» بعد مرور 37 عامًا على غنائها للمرة الأولى ضمن ألبوم «أكيد» لـ «الشاعري» الصادر عام 1986.

محمد منير و حميد من حفله العلمين بعد 40 سنه من اصدار الاغنيه pic.twitter.com/BnLaLP9kPk — MOUNIR MUSIC (@mounir_musiic) August 5, 2023

أحمد سعد يوجه التحية لـ عصام السقا

صعد الفنان عصام السقا على خشبة المسرح في حفل الفنان أحمد سعد، والذي وجه له التحية قائلًا إنَّ الجميع كان يشك في شخصية «نعيم» التي قدمها السقا ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة» في موسم الدراما الرمضانية 2023، كما وجه التحية للفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.