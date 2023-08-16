الجيش الكندي ينشر جسرا جويا لإجلاء سكان المناطق الشمالية بسبب حرائق الغابات

يجري الجيش الكندي حاليا عمليات إجلاء لمئات الأشخاص من سكان الأقاليم الشمالية الغربية بسبب تهديد حرائق الغابات للمجتمعات بما في ذلك العاصمة الإقليمية، وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، أرسل الجيش مروحية وطائرة توين أوتر مع 124 جنديًا، مع عدد من التجهيزات والمعدات للمساعدة في مهام مكافحة الحرائق وتطهير المناطق، و24 من المرشدين للتنسيق اللوجستي.

حالة طوارئ في شمال كندا

وأعلنت مدينة يلونايف، العاصمة الإقليمية، في شمال كندا، حالة الطوارئ، مشيرة إلى وجود تهديد وشيك بحدوث حرائق الغابات، وقالت على موقع التدوينات X ، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن مثل هذه الإعلانات يتم إصدارها عندما يتقرر أن هناك حاجة إلى صلاحيات إضافية لاتخاذ إجراء فوري، ويشمل ذلك الاستيلاء على المركبات أو الممتلكات للاستجابة لحالات الطوارئ أو السماح للأشخاص المؤهلين لتقديم الخدمات أو المساعدة.

أكثر من 230 حريق غابات نشط في الإقليم

وحتى اليوم، كان هناك أكثر من 230 حريق غابات نشط في الإقليم، وتم إجلاء سكان خمس مناطق، تم نقل المئات من الشمال جواً منها ثلاث مناطق على الأقل تواجه حرائق الغابات، وقال مايك ويستويك، ضابط معلومات الحرائق في الأقاليم الشمالية الغربية: «على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية أو نحو ذلك، كان هناك جسر جوي لنقل سكان الإقليم بشكل لم يسبق له مثيل، طائرات تحلق من وجهات متعددة مثل هاي ريفر، وفورت سميث ، وحتى من مناطق قريبة من نهر جان ماري».

وشهدت كندا عددًا قياسيًا من حرائق الغابات هذا العام.