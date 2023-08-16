مقتل 3 أشخاص بينهم جنديان إثر تحطم طائرتين في فرنسا

قال الجيش الفرنسي والمدعي العام الإقليمي إن ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الجيش، قُتلوا عندما تحطمت طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية بجنوب فرنسا، وصرح المدعي الإقليمي باتريس كامبيرو لوكالة فرانس برس ، أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة بالقرب من قرية جونفارون في مقاطعة فار بجنوب فرنسا.

اثنان من الضحايا الثلاثة جنود

وكان محققون جنائيون وشرعيون قد هرعوا إلى مكان الحادث، وبحسب القيادة الجنوبية للجيش الفرنسي، كان اثنان من الضحايا الثلاثة جنودًا من قاعدة تدريب فوج المروحيات القتالية الثانية القريبة، وقال رجال إطفاء محليون في وقت سابق إنهم استدعوا في حادث طائرة أدى إلى اندلاع حريق في الغطاء النباتي المحيط وتم إخماده بسرعة، وقالت خدمة الإطفاء إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها بمساعدة مروحيات رش المياه.