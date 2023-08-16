عاجل.. ضبط طبيب مزيف في أمريكا..أدعى علاج جميع الأمراض بـ«الفضة»

تظاهر بأنه طبيب وحقق ما لا يقل عن مليوني دولار من علاج زائف لفيروس كورونا، لكن السلطات الأمريكية استطاعت إنهاء مطاردة استمرت ثلاث سنوات، كانت جزءًا من مبادرة وزارة العدل لوقف التربح غير القانوني أثناء الجائحة، وتم القبض على الطبيب المزيف في ولاية يوتا، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

فر من المحاكمة في عام 2020 بعد اتهامه بسبع جنايات

وبحسب الصحيفة، تم القبض على الرجل، الذي يدعى جوردون هانتر بيدرسن، 63 عامًا، من سيدار هيلز بولاية يوتا، بعد حوالي شهر من رصده على كاميرا مراقبة في محطة وقود على بعد حوالي 40 ميلًا جنوب سولت ليك سيتي، وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية يوتا في بيان، إنه فر من المحاكمة في عام 2020 بعد اتهامه بسبع جنايات، بما في ذلك الاحتيال عبر البريد والاحتيال عبر البرقيات وبيع مخدرات بعلامة تجارية خاطئة بقصد الاحتيال والتضليل .

زعم بأن الفضة تعالج جميع الأمراض

منذ عام 2014 على الأقل، باع بيدرسن المنتجات التي تروج لمركبات الفضة كعلاج لجميع الأمراض مختلفة بما في ذلك التهاب المفاصل والسكر، والالتهاب الرئوي، وقال ممثلو الادعاء إنه خلال جائحة فيروس كورونا ، بدأ بيدرسن في الترويج للمنتجات كعلاج للفيروس في عام 2020.

وقال المدعون العامون إن بيدرسن ، الذي قدم نفسه على أنه طبيب، باع منتجًا يسمى "الفضة القلوية الهيكلية" ، والذي ادعى أنه يمكن أن "يدمر غشاء الفيروس" ويعالج المصابين بفيروس كورونا وأضافوا أنه روّج للعلاج الكاذب من خلال مقاطع فيديو يوتيوب ومنشورات فيسبوك والبودكاست والمواقع الإلكترونية.

في مقاطع الفيديو الخاصة به ، ارتدى السيد بيدرسن معطف مختبر أبيض عليه حرف واحد فقط أضاف حف "د." قبل اسمه وادعى زورًا أنه كان "طبيبًا لأمراض للشيخوخة" معتمدًا وحاصل على دكتوراه في علم المناعة والطب الطبيعي.

ادعى أن الفضة تدمر كورونا

وقال بيدرسن عن المنتج في مقابلة عبر البودكاست في مارس 2020، وفقًا لوثائق المحكمة: "لا يوجد عقار صنعه الإنسان يمكنه فعل الشيء نفسه"، وأضاف: "إذا كانت لديك الفضة في داخلك، فعند وصول الفيروس ، يمكن للفضة عزل الفيروس والقضاء عليه"، وفي مقابلة مع عملاء فيدراليين في أبريل 2020 ، أكد أن منتجه الفضي يمكن أن يدمر فيروس كورونا.

وحقق بيدرسن أرباحًا هائلة: من يناير حتى أبريل من عام 2020 ، حيث حققت الشركة المملوكة للسيد بيدرسن ، مبيعات بقيمة 2 مليون دولار تقريبًا ، وفقًا لوثائق المحكمة.وقالت وزارة العدل في بيان في ذلك الوقت ، إنه تم تقديم أمر تقييدي في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية يوتا في يوليو 2020 ، لمنع بيدرسن من تصنيف المنتجات على أنها علاج لجميع الأمراض، وقد وجهت إليه لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى، ولا يزال أحد المواقع نشطًا ويقوم الآن بإعادة توجيه الزائرين إلى موقع أمازون ، حيث يتوفر المنتج مقابل 40 دولارًا، وبعد أيام ، لم يظهر في جلسة المحكمة، وصدر أمر بالقبض عليه.

قال ممثلو الادعاء إنه بعد ثلاث سنوات من الهروب ، رصد وكيل خاص في إدارة الغذاء والدواء بيدرسن في 5 يوليو في سيارة مسجلة باسم زوجته جوليا كوري. قال ممثلو الادعاء إن العميل تبع السيارة إلى محطة وقود ، حيث تم تسجيل السيد بيدرسن بواسطة كاميرا مراقبة.

التربح من الوباء

تم دعم القضية المرفوعة ضد بيدرسن جزئيًا من قبل فريق عمل أنشأه المدعي العام ميريك بي جارلاند في عام 2021 بهدف مقاضاة الأشخاص والشركات التي تحاول "الربح بشكل غير قانوني من الوباء" ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل في ذلك الوقت، تطورت فرقة العمل وسط الانتشار الواسع للمعلومات الخاطئة المحيطة بالفيروس وعلاجاته غير المثبتة ، بما في ذلك الغرغرة بالمياه المالحة وأشعة الشمس والفيتامينات.