طارق السيد: أحمد فتوح أبلغني بموقفه من الانتقال للأهلي

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، كواليس جديدة بشأن مستقبل أحمد فتوح ظهير أيسر الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عديد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن فريقه والانتقال للأهلي.

وقال طارق السيد في تصريحات تليفزيونية: «أحمد فتوح أفضل ظهير أيسر في أفريقيا وهذه وجهة نظري».

وأضاف: «أحمد فتوح لن ينتقل إلى النادي الأهلي وأبلغني بذلك بالفعل واللاعب متمسك بالزمالك حتى النهاية».

وواصل: «فتوح هو اللي عليه العين ولازم الزمالك يخلي باله من النقطة دي ولازم الزمالك يخلص معاه التجديد».

وأوضح: «فتوح شاري الزمالك لكن مشكلته الوحيدة مستحقاته المتأخرة، لازم يحصل عليها قبل التجديد».

طارق السيد: أوسوريو مدرب كبير والزمالك يحتاج لهذا اللاعبوأكد طارق السيد، إعجابه بطريقة لعب خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي، قائلا: «أوسوريو مدرب كبير، ومعجب جدا بطريقة لعبه مع الزمالك وقادر على الظهور بشكل مميز».

واختتم: «الزمالك محتاج لاعب وسط في مركز 6، والزمالك معندوش بديل كويس».