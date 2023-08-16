«الأرصاد» تحذر من حالة البحر الأحمر: غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البحر الأحمر يشهد اضطرابا بحركة الملاحة البحرية، وهو غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لافتة إلى أنّ سرعات الرياح بالبحر المتوسط تصل لـ70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج سيكون من 2.5 متر لـ3.5 متر.

وأضافت أنّ اليوم يشهد أمطارا خفيفة ومتوسطة في بعض الأماكن من جنوب سيناء، ولكنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، مشددة على ضرورة توخي الحذر من الطرق المؤدية من وإلى سانت كاترين بسبب تكون بعض السيول الخفيفة.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، على شاشة «dmc»، أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين الـ33 درجة مئوية، وأغلب محافظات الجمهورية تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، نشعر بها بشكل كبير فترات الليل وساعات المساء.

ولفتت إلى أنّ ساعات الليل وفترات المساء تشهد نشاطا نسبيا للرياح، تتراوح سرعاته بين الـ30 و35 كيلومترا في الساعة بمعظم أنحاء الجمهورية، موضحة أن نشاط الرياح يقلل الشعور بنسب الرطوبة، ويلطف الأجواء بشكل كبير، إلى جانب الشعور بنسمات الهواء في معظم المحافظات وخاصة الشمالية.

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ نشاط الرياح اليوم، سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، خصوصا في مناطق العلمين ومرسى مطروح والإسكندرية وبلطيم، ويصل ارتفاع الموج بين الـ1.5 متر لـ2.5 متر، وهو لن يؤثر على أعمال الملاحة البحرية ولكنه سيؤثر على المصطافين، محذرة المواطنين من التعمق في البحر بعيدا عن الشاطئ، مع ضرورة توخي الحذر والتواجد في مناطق قريبة من الشاطئ.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس يشهد استقرارا وتحسنا في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنّ الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا لا زالت تؤثر على حالة الطقس، ويوجد كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، هذا بجانب وجود امتدادا لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء من آشعة الشمس، خصوصا فترة الصباح، مما يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير، وبالتالي نشهد تحسن بالأحوال الجوية.