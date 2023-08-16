موجة حارة على المدينة المنورة اليوم.. «الأرصاد السعودية» يحذر

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من هبوب موجه حارة على المدينة المنورة اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري، فيما تتعرض مناطق أخرى إلى زخات من البرد، كما تزداد احتمالية سقوط الأمطار على بعض المناطق وزيادة نشاط الرياح على مناطق أخرى

موجه حارة على المدينة المنورة

وأوضحت المركز الوطني لـ الأرصاد السعودية في بيان رسمي نشر بموقع وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنَّ موجه حارة تضرب المدينة المنورة، وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتكون ما بين 47 إلى 48 درجة مئوية، محذرة المواطنين من الخروج في الفترة ما بين الظهيرة وحتى قبيل المغرب.

وأوضح المركز أنَّ ارتفاع درجات الحرارة تتضمن محافظات العلا وخيبر والعيص، وتكون ذروة الموجه الحارة ما بين الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 5 مساءً.

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، بالتفاصيل عن حالة الطقس على المناطق المختلفة، فإن بعض المدن الأخرى من المملكة تعاني من سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف التقرير أنَّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.