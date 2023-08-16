«الأرصاد»: طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس النهار يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وعلى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بصفة عامة، أجواء فترة الليل معتدلة تماما في معظم الأنحاء، خاصة في المناطق الشمالية، وفي المساء تنشط الرياح في معظم محافظات الجمهورية».

ولفتت إلى أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترا على الساعة، تساعد بشكل كبير على تقليل إحساسنا بنسب الرطوبة، ما يؤدي إلى تلطيف الأجواء.