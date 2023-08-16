ماذا يناقش الحوار الوطني في جلسة اليوم؟.. تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا مهما، لمراجعة الصيغة النهائية لمخرجات وتوصيات 13 من أصل 19 لجنة في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، بعد عدد من الجلسات التخصصية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة مخرجات الجلسات العامة قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت المخرجات التي يناقشها الحوار الوطني اليوم قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية في كل محور، كما يلي.

المحور السياسي

- أوصت لجنة المحليات بمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، والذي يشمل النظام الانتخاتبي باقتراح 75% للقائمة المطلقة المغلقة، و25% للقائمة النسبية المنقوصة.

- أما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي فأوصت بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن إجراء بعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.

وقدّمت اللجنة 3 مقترحات بشأن الأنظمة الانتخابية، كما يلي.

1. النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

2. النظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

3. الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

- أما في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تم التوصية بمقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، مع بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.

- وفي لجنة النقابات والعمل الأهلي، تم تقديم مقترح مشروع قانون «التعاونيات الموحد»، وبعض التعديلات التشريعية على قانون العمل الأهلي.

المحور المجتمعي

- أوصت لجنة الصحة بالاهتمام بنظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

- قدمت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

- اقترحت لجنة التعليم التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

- قدمت لجنة الشباب بعض التوصيات والمقترحات بشأن ريادة الأعمال.

- أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية أوصت بأفكار من شأنها تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى، بجانب توصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

المحور الاقتصادي

- أوصت لجنة الاستثمار الخاص بتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي مع سبل الترويج له.

- قدمت لجنة الزراعة والأمن الغذائي عدد من المقترحات بشأن تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة عدد الزراعات التعاقدية وتسعير المحاصيل.

- أوصت لجنة السياحة بأفكار لتطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.

- قدمت لجنة الصناعة أفكارها حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، فضلا عن تحديد أهداف وخريطة الصناعة، وتطوير المناطق الصناعية.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ اجتماع مجلس الأمناء اليوم يأتي لمناقشة المقترحات المصاغة في الـ13 لجنة التي انتهت الجلسات التخصصية من صياغة مخرجاتها.

وأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مجلس الأمناء قد يتفق أو يختلف على هذه المخرجات، وقد يضيف أو يعدل عليها، لضمان التوافق عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية للنظر في إمكانية تنفيذها، خاصة وأنّه وعد بالتصديق على مخرجات الحوار دون قيد أو شرط، لافتا إلى أنّ مجلس الأمناء يحق له أن يرفع 3 آراء مختلفة إلى الرئيس، بحسب لائحة الحوار.