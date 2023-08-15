مراسلة إكسترا نيوز: جلسة متخصصة لخبراء الاقتصاد لمناقشة مخرجات الحوار الوطني

كشفت شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز، تفاصيل من الجلسات التخصصية للحوار الوطني، مشيرة إلى أن الحوار الوطني شهد جلسة متخصصة متعلقة بالمحور الاقتصادي خاصة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لافتة إلى أنها تناقش ترشيد الإنفاق العام وإدارة الدين العام وشمولية الموازنة والإصلاح المالي.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية نانسي نور عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه الجلسة ضمت عددا من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي، بالإضافة لمقرر اللجنة والمقرر المساعد.

وأشارت إلى أن هذه المقترحات تتم صياغتها في توصيات نهائية قابلة للتنفيذ بشكل أكبر ورفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يقوم ببحثها ويختار آلية عرضها على رئيس الجمهورية الذي تعهد من قبل بتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني طالما كان داخل دائرة الاختصاصات وأما غير ذلك يؤول للبرلمان لاتخاذ ما يلزم.