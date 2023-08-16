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الحوار الوطني ينظر في مخرجات 13 لجنة اليوم قبل رفعها للرئيس

كتب:

محمد أباظة
06:59 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
مجلس أمناء الحوار الوطنى

مجلس أمناء الحوار الوطنى

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم الأربعاء، اجتماعه لإقرار المخرجات والتوصيات والمقترحات التى انتهت الجلسات التخصّصية من صياغتها.

الجلسات المتخصّصة عقدت اجتماعات مغلقة مكثفة

ويأتي اجتماع اليوم بعد أن عقدت الجلسات المتخصّصة اجتماعات مغلقة مكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوى الشأن، وعدد من الخبراء والمتخصّصين، وسيُحدّد مجلس الأمناء طريقة رفع هذه المخرجات إلى رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن أنه تم الانتهاء من صياغة مخرجات 13 لجنة من أصل 19 لجنة في المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية للنظر في إمكانية تنفيذها.

الأسابيع المقبلة ستشهد استكمال الجلسات العامة

وأكد الكاتب الصحفي جمال كشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأسابيع المقبلة ستشهد استكمال الجلسات العامة، بجانب الجلسات التخصصية التي تستكمل دورها في صياغة مخرجات الـ6 لجان المتبقية، قبل رفع توصياتها إلى الرئيس السيسي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.