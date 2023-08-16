استقرار أسعار الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 16-8- 2023 في البنوك

سجلت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 16-8- 2023 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك ببداية تعاملات اليوم.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.21 جنيه للشراء، و39.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 39.02 جنيه للشراء، و39.22 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

في البنك المركزي سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي اليوم 39.17 جنيه للشراء، و39.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.02 جنيه للشراء، و39.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك Cib

في بنك Cib سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.14 جنيه للشراء، وسجل 39.34 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الاسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.14 جنيه للشراء، و سجل 39.34 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 39.21 جنيه للشراء، وسجل 39.34 جنية للبيع.